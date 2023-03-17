Жители Хабаровского края в этом году не пострадали от падения сосулек Фото: ВАРХИН Василий

В Хабаровский край постепенно возвращается тепло. И поэтому специалисты минздрава решили напомнить о правилах безопасности о время прогулок под крышами.

Сосульки снова стали появляться на зданиях Хабаровского края. И с каждым теплым днем они становятся все больше и тяжелее, а, следовательно, могут упасть и причинить серьезные травмы. К счастью, в этом году обошлось без происшествий.

- За этот год ни один житель города не пострадал от обрушения ледяных пик. При этом прошлой весной было зафиксировано два подобных случая, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

А между тем падение сосулек может быть гораздо опаснее, чем вы предполагаете. Это не просто синяки и ссадины, а черепно-мозговые травмы, повреждения костей черепа и даже перелом шейного отдела позвоночника. Эти диагнозы куда страшнее и лечить их гораздо сложнее.

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