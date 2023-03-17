Михаил Дегтярев проверил, как работает производство полуфабрикатов в Бикине Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 17 марта побывал в Бикине. Глава региона уже посмотрел на работу некоторых направлений, в том числе оценил мощности местного завода по производству хлебобулочных, кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов ООО «Союз». Производство вносит вклад в экономику не только на территории Бикина, но и всего региона.

Сейчас продукция завода поставляется в соцучреждения Бикинского и Вяземского районов, также ее продают в Приморском крае. Ассортимент здесь широкий: 80 видов хлебобулочных и кондитерских изделий, 14 видов полуфабрикатов из мяса, 16 - макаронных и 45 - кулинарных изделий.

Губернатор посмотрел на работу основных цехов и увидел, как работает весь цикл производства. Он побывал в пекарне, тестомесительном, кондитерском и фасовочном цехах, в зонах упаковки и отгрузки готового товара.

- Для нашего региона важно каждое предприятие, которое обеспечивает жителей качественной, безопасной и вкусной продукцией. В особом почете те, кто выпускает социально значимые товары. Одно из них - ООО «Союз». Его изделия знают и любят не только в Хабаровском крае, но и за его пределами, - сказал Михаил Дегтярев.

В 2021 году компания получила господдержку от государства на производство хлеба. На 570 тысяч рублей она смогла сохранить стоимость 75 процентов продукции в течение всего года. Это порядка 300 тонн.

В прошлом году предприятие приняло участие в акции «Социальный хлеб» и не повышало цену на сорт «Дарницкий» - социально значимый для хабаровчан. В этом же году примерно на 30 процентов выросло производство хлеба и в полтора - кондитерских изделий.

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