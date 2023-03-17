Два дома для переселенцев из аварийного фонда сдадут в июле 2023 года в Бикине Фото: правительство Хабаровского края

17 марта в Бикине с рабочей поездкой побывал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первым делом он отправился на место строительства домов для переселенцев из аварийного жилья и посмотрел, как идут работы.

Две новостройки предназначены для тех, чьи дома признали аварийными до 1 января 2017 года. Всего для 189 бикинцев оборудуют 81 квартиру. Глава региона отметил, что эта работа сейчас находится в приоритете у правительства.

- В Хабаровском крае строится 12 многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья. Один из них сдали в декабре прошлого года. Это новостройка в Селихино Комсомольского района. А дома в Бикине планируется ввести в июле. И эта задача должна быть выполнена в срок, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона посмотрел одну из трехкомнатных квартир - в нее совсем скоро заедет семья. Дома строят по современным технологиям. В них будут оборудованы приборы учета, система вентиляции и удаления дыма. А для самых маленьких жильцов во дворе обустроят детскую площадку.

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