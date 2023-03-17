Навыки спасения людей проверили спасатели Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае проходят учения для спасателей-водолазов. В течение недели они проверяют, как налажена деятельность по спасению людей и подводной работе. На сборы приехали специалисты из Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска.

Водолазов привлекают для ликвидации различного рода ЧС. Они успешно проводят поиски пропавших людей и идеально знают различные способы поиска, а также обучают население края безопасному поведению на воде.

Во время сборов спасатели погружались на 12 метров в отрицательных температурах. На глубине специалисты исследуют дно и ищут затонувшие предметы. Также водолазы тестируют оборудование, смотрят, надежна ли связь, как работает снаряжение, и отрабатывают замену основного запаса воздуха на аварийный. А еще тренировка показывает, как хорошо слажена работа в команде.

- Низкие температуры не мешают проводить такие тренировки. Наоборот, сборы специально планируются в это время года, когда температура воды чуть-чуть выше нуля. Организм должен быть постоянно готовым к погружениям. Видимости под водой практически нет, ориентироваться можно только при координации и поддержке коллег сверху. Да и работа подо льдом - определенное психологическое испытание, с которым тоже нужно уметь справляться, - рассказал Анатолий Кодочигов, руководитель учений.

В прошлом году в Хабаровске под лед Амура ушел трактор, а в этом водолазы доставали автомобили рыбаков. За личные заслуги в ликвидации ЧС на территории региона в условиях, рискованных для жизни, Анатолию Кодочигову объявил благодарность губернатор Хабаровского края. Специалист участвовал в более чем 100 спасательных операциях.

Сейчас сборы подходят к концу. Водолазы справились с ними успешно.

В прошлом году в крае на воде случилось 89 происшествий. Водолазам удалось спасти жизни 154 человек. Специалисты десять раз проводили водолазные работы, провели 36 рейдов на катерах и участвовали в четырех тактико-специальных учениях на воде. Работа шла в разных регионах - там, где нужна была помощь.

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