О ситуации с вылетами в Охотск рассказали в «Хабаровских авиалиниях» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедший циклон наложил отпечаток не только на дороги края, но и на воздушные пути. Так, немного задержалась работа в аэропорту Охотска. Ситуацию объяснили в «Хабаровских авиалиниях».

17 марта аэропорт Охотска работает с 13 часов. К этому времени закончили чистить аэродром, который может принимать и отправлять воздушные судна. Полеты сейчас ограничивают лишь метеоусловия.

Предварительно, на 18 марта прогноз благоприятный. Поэтому из Охотска планируют отправить сразу четыре рейса. Три из них хотят выпустить один за другим утром. Самолет, который улетит первым, после возвращения выполнит и четвертый рейс. Его вылет запланирован на 17:30, прилет – на 21:00, обратный вылет из Охотска – на 22:00. Пассажиров предупреждают: время может измениться, если произойдет задержка. Четвертый полет планируется без пересадки в Николаевске-на-Амуре.

- По регламенту аэропорт Охотска работает до 17:00. Поэтому авиакомпания намерена обратиться с просьбой к руководству аэропорта продлить время его работы до 22:00, при необходимости – до 23:00, - рассказали в «Хабаровских авиалиниях».

Авиасообщение Охотска с Хабаровском в регионе самое востребованное. При хорошей погоде самолеты летают каждый день. Но снегопады привели к небольшим изменениям. В компании делают все возможное, чтобы невылетевшие рейсы состоялись, как можно скорее. Обо всем сотрудники обещают рассказывать оперативно.

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