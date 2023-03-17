Ледовую переправу открыли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пока на юге сформировались положительные температуры, и лед постепенно тает, на севере по нему еще можно ездить.

- Переправа открыта в районе села Аим на автозимнике Нелькан-Аим. Ее грузоподъемность до 20 тонн. Перед открытием обслуживающая организация убедилась, что лед прочный, и оборудовала проезд дорожными и информационными знаками, а также установила спасательный пост, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Но такая обстановка сохраняется не везде. На юге переправы, наоборот, закрывают - в этих местах уже значительно потеплело, и лед подтаял. Поэтому водителям стоит быть аккуратными и обращать внимание на запрещающие знаки. Выезжать туда, где переправа закрыта, надеясь, что повезет, не стоит. Достаточно легко в таких местах можно провалиться под лед.

Сейчас на учете специалистов Центра государственной инспекции по маломерным судам находится 34 ледовые переправы.

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