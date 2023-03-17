Проект «Передышка» помогает заботиться о престарелых родственниках жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае работает проект «Передышка». Благодаря ему жителям региона помогают заботиться о престарелых родственниках. Для них в доме-интернате №1 открыта модельная палата интенсивного ухода. Здесь можно оставить близкого человека, если, к примеру, нужно уехать на какое-то время. О родственнике позаботятся профессионалы.

В прошлом году услугой воспользовались 15 человек. Сейчас в учреждении живет 490 престарелых хабаровчан. Палата рассчитана на двоих, здесь есть все необходимое современное оборудование: медицинские кровати, подъемники, электронные кресла-коляски. Также здесь имеется тележка для водных процедур, универсальное табло для вызова персонала. Эти условия подходят для восстановления как маломобильных граждан, так и людей с инвалидностью.

- В 2022 году из краевого бюджета на оборудование палат выделено более 2,5 миллионов рублей. Средства поступили по госпрограмме «Доступная среда». Такая работа будет продолжена в 2023 году. Будет оборудована палата в Комсомольском-на-Амуре детском психоневрологическом интернате. На это мы направим 1,3 миллиона рублей, - рассказала Дарина Лебедева, замминистра социальной защиты.

Программа «Передышка» - платная, но стоимость услуги – социальная, отмечают в правительстве. За деньги, полученные от оказание услуг, учреждение дополнительно оборудовало комнаты, в которых могут разместиться один или два человека. Положить сюда родственника можно на срок до полугода.

Дополнительную информацию о работе Хабаровского дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 и проекте «Передышка» можно узнать по телефону 8 (4212) 22-78-54.

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