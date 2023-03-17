Девушка со знакомой планировала делать закладки в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

В Магадане полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая планировала делать закладки. Теперь она подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

Правоохранители узнали, что оставлять запрещенные вещества в тайниках девушка планировала продать со своей знакомой. Но сделать это не успела – ее задержали. При себе у нее было 0,412 грамма наркотика.

Против магаданки завели уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. К слову, раньше она уже совершала подобное преступление, и сейчас за это находится под стражей, уточнили в полиции области.

Между тем в Магаданской области можно рассказать о распространении наркотиков. В регионе проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Поделиться информацией можно лично в дежурную часть по номеру 102, по телефону доверия 8 (4132) 69-66-55, а также на официальном сайте: 49.мвд.рф.

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