Погряз в долгах: в Хабаровске парень украл у кафе 200 тысяч во время стажировки Фото: Даниил ОПАРИН

19-летний парень из Хабаровска обокрал своего начальника, проходя стажировку. В полицию обратился владелец кафе и рассказал, что молодой человек пробовался у него на должность официанта, но в итоге похитил деньги и телефон. При помощи мобильного банкинга он перевел 200 тысяч рублей с расчетного счета предприятия на личный, а потом просто не пришел на работу.

Молодого человека задержали и доставили в отделение. Он уже успел потратить деньги на развлечения, а также раздал долги. Телефон, который он украл из кафе, вернули хозяину.

- Два года назад фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело. Парню грозит до шести лет лишения свободы. Пока суд выбирает ему меру пресечения, он находится в следственном изоляторе.

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