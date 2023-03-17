«Уроки мужества» провели росгвардейцы в школе Хабаровска Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В Хабаровске прошла встреча офицеров СОБР и ОМОН с кадетами. Ее организовали во время акции «Дни Росгвардии». Мероприятие посвятили 212-й годовщине со дня образования войск национальной гвардии России.

- Сотрудники СОБР «Ерофей» и ОМОН «Тигр» (на транспорте) Управления Росгвардии по Хабаровскому краю провели «Уроки мужества» для учеников двух подшефных классов школы № 66 Хабаровска, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Во время встречи школьники полушали рассказы об истории образования управления, о том, как его специалисты обеспечивают государственную безопасность. Кроме того, полковник Сергей Шишкин, замначальника регионального управления Росгвардии, рассказал ребятам о защите прав и свобод людей как внутри страны, так и за ее пределами.

Об истории каждого из спецотрдов рассказали офицеры спецподразделений, а еще кадеты узнали о подвиге Сергея Орлова, Героя России лейтенанта милиции. Он погиб на Северном Кавказе, выполняя служебный долг. Во время встречи ребятам показали экипировку военных, которую они используют в работе каждый день. Школьники с радостью примерили шлемы, жилеты и куртки.

Рассказали ученикам и о работе, которую выполняют военные на спецоперации, а еще о том, как живут и учатся их сверстники в новых районах России.

Встреча закончилась оформлением поздравительных открыток для военных и сотрудников Росгвардии. В каждой из них ребята написали теплые слова для тех, кто стоит на страже их безопасности.

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