11,5 миллионов рублей направили предприятия Хабаровска на поддержку мобилизованных Фото: администрация Хабаровска

В Центральном районе Хабаровска обсудили помощь мобилизованным и их семьям. Специалисты собрались на заседании совета по предпринимательству. Они сформировали список семей и подготовили паспорта каждой. С семьями сотрудники комитета Центрального района постоянно находятся на связи, помогают решить возникшие проблемы. Для адресной помощи создан оперштаб, в котором состоят представители комитета и председатель районного совета ветеранов.

- Организовано сопровождение семей, за каждой закреплен специалист, который узнает о возникающих проблемах и решает их. На особом контроле комитета находится адресная работа со 109 семьями мобилизованных по всем вопросам индивидуальной помощи и мерам поддержки, – рассказала Надежда Вергасова, заместитель председателя комитета Центрального района.

Единовременную помощь в 20 тысяч рублей на каждого ребенка получили 12 семей, чьи дети находятся на домашнем обучении. А в преддверии 23 февраля в зону проведения СВО отправили 78 посылок. По состоянию на 10 марта собрано еще 16 коробок с гуманитарной помощь. В общем, предприятия помогли военным и их семьям на 11,68 миллиона рублей.

На мероприятии вручили благодарственные письма бизнесменам, которые активно помогали в новогоднем и рождественском оформлении города, а также помогали участникам спецоперации.

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