За кражу драгоценностей осудят жителя Хабаровска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске приговор суда выслушает 37-летний мужчина. Он обвиняется в краже золотых украшений на сумму более, чем три миллиона рублей. Против него заведено дело за кражу в особо крупном размере.

В сентябре прошлого года он гостил у малознакомого мужчины в квартире по улице Кубяка. Компания выпивала спиртное.

Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уснул, он похитил золотые украшения, принадлежащие супруге хозяина дома, на сумму свыше трех миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ювелирные украшения он сдал в ломбарды. Часть награбленного полицейские смогли вернуть хозяйке. Сейчас на мобильник и беспроводные наушники похитителя наложен арест. Также у него изъяли 27 тысяч рублей.

Дело направлено в суд. Там мужчине вынесут приговор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.

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