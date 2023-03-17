Выставка «Жены Героев» открылась в аэропорту Хабаровска Фото: аэропорт Хабаровска

На втором этаже аэропорта Хабаровска открылась выставка «Жены Героев». Фотографии женщин в кителях из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре можно посмотреть в зале прилета. Рядом с кадрами – выдержки из их трогательных писем.

Инициатором проекта стала Екатерина Колотовкина из Самары. Она – такая же жена военного, принимающего участие в спецоперации. Изначально женщины публиковали фото в соцсетях, но проект быстро перешел в оффлайн. Теперь такие выставки открыты во многих городах России.

В Хабаровске выставка открылась в честь годовщины проведения СВО – 24 февраля. Изначально фотографии были размещены в Городском дворце культуры, а потом их переместили в аэропорт. По планам, она закроется в преддверии Дня Победы на площади Воинской славы в Хабаровске.

- В настоящее время в проекте участвуют свыше 150 девушек и женщин, организаторы ожидают, что их число увеличится, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

К слову, проект поддержал и президент России Владимир Путин.

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