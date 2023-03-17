Установить памятную доску в честь воспитанника детского дома просят жители Комсомольска-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

Жители Комсомольска-на-Амуре хотят увековечить память о Викторе Мусине. Он воспитывался в детском доме №8 по улице Гамарника, и в июне прошлого года погиб на спецоперации. Виктору было 28 лет.

- В администрацию Комсомольска-на-Амуре поступило ходатайство об установке мемориальной доски Виктору Мусину на фасаде детского дома. Виктор был его выпускником, и героически погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции, - рассказали в администрации города.

За проявленный героизм мужчину посмертно наградили медалью «За отвагу» и Орденом Мужества.

Жители даже подготовили эскиз будущей мемориальной доски. Она должна быть сделана из черного гранита размером 600 на 400 миллиметров. Изображение и текст нужно нанести лазером.

Администрация города хочет выслушать мнения жителей на этот счет. До 3 апреля можно поделиться предложениями и замечаниями, написав на электронную почту str@kmscity.ru.

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