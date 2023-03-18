Студенты из Хабаровского края смогут работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае студентам предоставляют возможность работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России. Открыто свыше 900 вакансий на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах, Комсомольском авиационном заводе, Хабаровском радиотехническом заводе и Дальневосточном объединении «Восход».

- Трудоустройство на предприятия открывают для студентов новые возможности в карьерном и профессиональном росте. На самом деле, очень ценно, как для самих выпускников вузов, так и для предприятий получить молодые кадры, - рассказал Петр Звягинцев, начальник отдела поддержки студенческих инициатив департамента молодёжной политики ТОГУ.

Студенты также смогут пройти бесплатное профессиональное обучение, которое будет организовано в рамках поддержки рынка труда. Работодатели смогут создать дополнительные временные рабочие места и переобучить сотрудников промышленных предприятий. На данный момент рассматривается возможность предоставить для работников ОПК отсрочку от службы в армии.

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