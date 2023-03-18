Офтальмолога и гастроэнтеролога приняли на работу в филиал Магаданской областной больницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

На базе Хасынского филиала Магаданской областной больницы формируют отделение межрайонных специалистов. Ряды профессионалов пополнили офтальмолог и гастроэнтеролог.

У врачей узкого профиля будет особый график работы. Во время недельных выездов в другие округа области они будут принимать пациентов, заранее подготовленных к визиту. Доставлять медиков на место будет принимающая сторона.

- Работа продолжается, отделение постепенно будет заполнено всеми необходимыми специалистами, - сказала Елена Кузьменко, первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области.

Специалистов привлекают по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Изначально отделение для помощи районам планировали открыть 1 февраля, но к запланированной дате штат укомплектовать не удалось. В данный момент продолжается набор необходимых для открытия отделения врачей.

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