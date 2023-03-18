Девушка украла смартфон и деньги у посетительницы клуба в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске задержали 18-летнюю подозреваемую в краже смартфона и денег. Она похитила телефон, забытый в туалете ночного клуба, а затем перевела себе средства через мобильный банк в приложении.

В полицию обратилась пострадавшая, учащаяся техникума. Она объяснила, что пошла на вечеринку в клуб на Джамбула. Она забыла свой телефон в туалете, а когда обнаружила пропажу, смартфона уже не было. В чехле хранилась банковская карта девушки. Она позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что с ее сцена перевели девять тысяч рублей. Стоимость телефона она оценила в еще 10 тысяч рублей.

- По подозрению в совершении противоправных деяний сотрудники отдела полиции №7 УМВД России по г. Хабаровску задержали 18-летнюю жительницу Индустриального района. Ранее безработная злоумышленница к уголовной ответственности не привлекалась, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемая объяснила, что увидела телефон и решила забрать его себе. Переведенные деньги на свой счет она уже успела потратить на личные нужды. Похищенный гаджет нашли и изъяли у задержанной. На нее завели уголовное дело за кражу.

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