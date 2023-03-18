Пожар из-за сигареты произошел в Магадане Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

В квартире на Пролетарской в Магадане произошел пожар. В пятиэтажке загорелось мусорное ведро на кухне. В квартире в этот момент находились двое мужчин, один из которых спал. Второй проснулся и вышел на балкон, когда заметил задымление в другой комнате. Он вызвал пожарных.

- К месту тушения выехали 17 сотрудников и четыре единицы техники. Они вскрыли дверь и потушили горящее ведро подручными средствами. Площадь пожара составила один квадратный метр, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Как стало известно, причиной пожара стала сигарета. Один из мужчин не потушил ее и бросил в мусорку. Через некоторое время тления она загорелась. Об этом мужчины рассказали прибывшим на место пожарным.

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