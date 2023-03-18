Годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают в научной библиотеке Хабаровска Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае проходит фестиваль «Крымская весна». В рамках мероприятия в Дальневосточной государственной научной библиотеке открылась выставка детских рисунков «Крым, Россия - вместе навсегда». Она посвящена девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

- Среди работ есть рисунки детей из Крыма и Севастополя. Поимо этого подготовлена масштабная книжная выставка, включающая более 200 изданий об исторических событиях Крыма и России, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

В честь знаменательной даты в Хабаровском крае проходят другие праздничные мероприятия. В 12:00 на набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске начался концерт. Вход для зрителей свободный.

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