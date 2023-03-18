Сотрудники МЧС заняли третье место по лыжным гонкам в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС из Хабаровска завоевали «бронзу» на соревнованиях среди команд силовых ведомств по лыжным гонкам. Соревнования прошли в селе Воронежское-1 среди коллективов силовых ведомств и органов безопасности краевого общества «Динамо».

По итогам состязаний сотрудники МЧС завоевали третье место. В чемпионате принимали участие семь лыжников, работающих пожарными и спасателями. Среди них было две девушки.

- В итоге наша команда в составе Игоря Татаринова, Сергея Булича, Егора Оспельникова, Александра Настобурского, Ивана Алехина, Александры Козадаевой и Ирины Никитиной завоевала общекомандное третье место. Также четверка сотрудников МЧС России взяла «бронзу» в эстафете, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спортсмены преодолели дистанции в три, пять и 10 километров. В конце этапа участники прошли эстафету. Борьба была упорной, также спортсмены столкнулись с тяжелыми погодными условиям из-за снегопада и циклона.

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