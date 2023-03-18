Урок безопасности провели сотрудники МЧС в сельской школе Хабаровского края
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Сотрудники МЧС провели открытый урок безопасности для учеников сельской школы в Георгиевке. В районе имени Лазо на протяжении нескольких дней проходили командные учения для работников МЧС.
В уроке приняли участие ученики шестых, седьмых и восьмых классов. Ребятам напомнили основные правила безопасности в быту, в школе, на улице, в транспорте, на природе и мероприятиях. Вместе со школьниками сотрудники разыграли различные ситуации потенциальной опасности. Ребятам рассказали, как действовать в непредвиденных обстоятельствах.
- Урок вызвал большой интерес у детей. В этом учебном заведении создано сразу несколько кадетских движений: кадеты МЧС, юный моряк, юный полицейский, юный стрелок. Мальчишки и девчонки кроме школьной программы осваивают много дополнительных дисциплин и получают практические навыки в разных профессиях, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Младшеклассники смогли самостоятельно присутствовать на практических учениях пожарных. Они познакомились с работой сотрудников и получили новые знания по основам безопасности жизнедеятельности.
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