Благотворительный вечер в честь дня НКО прошел в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске прошел благотворительный вечер, посвященный Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО, - прим.ред.). На нем собрались представители бизнеса, госвласти, жители Хабаровска. Организатором стал центр гражданских инициатив при поддержке краевого правительства.
- Все собранные средства разделили между тремя НКО края: «Чужих детей не бывает», «Свято-Елизаветинское сестричество милосердия» и «Добрый дом», - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Владимир Зубков, и.о. председателя комитета по внутренней политике правительства региона, вручил руководителям организаций благодарственные письма. Их подписал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Награду НКО дали за вклад в развитие институтов гражданского общества и активную общественную деятельность.
Помочь проектам, выдвигаемым НКО может любой желающий. Пожертвования можно внести на сайтах организации.
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