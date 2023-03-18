Мышь повесилась: странную находку обнаружили житель Хабаровска

Компьютерную мышь на дереве нашли в центре Хабаровска Фото: Евгений ЛАПУХИН

Некоторые обычные вещи могут удивить даже прохожих. Так в Хабаровске местного жителя поразил странный декор дерева во дворе у поликлиники УМВД. На растении раскачивалась мышь, но не обычная, а компьютерная.

- Компанию мыши составил черный пакет, который лежал на ветках. Это будто живое олицетворение поговорки «мышь повесилась», - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Ботников, очевидец, снявший все на видео.

Кто и зачем повесил мышку на дерево, неизвестно. Свидетель предположил, что человек мог проспорить или пошутить, украсив растение таким необычным способом.

Напомним, недавно прохожих обеспокоил другой таинственный предмет. На Гоголя в мусорке нашли подозрительную красную коробку, перевязанную ленточкой. Бокс оставили на самом виду, и он привлек внимание проходивших людей. Некоторые подумали, что внутри может находиться что-то опасное.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.