Мышь повесилась: странную находку обнаружили житель Хабаровска

Компьютерную мышь на дереве нашли в центре Хабаровска
Фото: Евгений ЛАПУХИН
Некоторые обычные вещи могут удивить даже прохожих. Так в Хабаровске местного жителя поразил странный декор дерева во дворе у поликлиники УМВД. На растении раскачивалась мышь, но не обычная, а компьютерная.
- Компанию мыши составил черный пакет, который лежал на ветках. Это будто живое олицетворение поговорки «мышь повесилась», - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Ботников, очевидец, снявший все на видео.
Кто и зачем повесил мышку на дерево, неизвестно. Свидетель предположил, что человек мог проспорить или пошутить, украсив растение таким необычным способом.
Напомним, недавно прохожих обеспокоил другой таинственный предмет. На Гоголя в мусорке нашли подозрительную красную коробку, перевязанную ленточкой. Бокс оставили на самом виду, и он привлек внимание проходивших людей. Некоторые подумали, что внутри может находиться что-то опасное.
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