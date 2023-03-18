Мэр Хабаровска принял участие в экономическом форуме стран СНГ в Москве
Фото: Администрация Хабаровска
Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, Сергей Кравчук принял участие в XV Международном экономическом форуме государств – участников СНГ «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС». Мероприятие прошло в Москве, его задачей стало установление долгосрочных отношений сотрудничества и планирование дальнейшего экономического сотрудничества.
Сергей Кравчук как президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ принял участие в пленарном заседании и круглом столе форума о работе деловых советов. Глава Хабаровска также выступил модератором заседания «XXI век – время Умных городов!».
- Основной темой стало развитие IT-инструментов для решения вопросов местного значения. Цифровизация муниципалитетов несет в себе высокий потенциал для улучшения качества жизни людей, - рассказали в мэрии Хабаровска.
В большинстве крупных городов России уже есть системы, объединенные названием «умный город». Они позволяют муниципалитетам осуществить контроль и информационный обмен и коммуникацию, развивать населенные пункты и копить информацию в электронной форме.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru