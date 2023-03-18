Митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией прошел в Хабаровске 18 марта Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Он состоялся на набережной у стадиона имени Ленина. В мероприятии приняли участие общественные, молодежные, ветеранские и другие организации Хабаровского края. Для них выступали музыкальные коллективы города.

- Девять лет назад произошло историческое событие, которое важно не только для России, но и для всего цивилизованного мира. Справедливость восторжествовала. Крымский полуостров всегда был, есть и будет российским. Его населяют многие национальности: русские, украинцы и другие. Здесь они всегда жили в дружбе, мире и согласии. Крым развивался ровно до того момента, как он стал украинским. После референдума 2014 года он получил должное внимание. Сегодня мы поддерживаем крымчан. Мы вместе с ними, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На сцене выступил ансамбль народной песни «Берега России», нанайский хореографический ансамбль «Саукэн» и другие творческие объединения. В конце мероприятия участники выстроились в слово «Крым» в рамках флешмоба.

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