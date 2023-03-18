Плюсовые температуры придут в Хабаровский край 19 марта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае ожидается потепление и весенняя погода. В столице региона 19 марта ожидается отсутствие снега. Температура ночью будет держаться от -3 до -8 градусов, днем – от +5 до +10 градусов. Ожидается юго-западный ветер 9-14 метров в секунду.

В южных районах не будет снега или дождей. Ночью температура сохранится от -3 до -8 градусов, днем – от -10 до +5 градусов. Сила юго-западного ветра достигнет 9-14 метров в секунду.

В центральных районах региона осадков также не будет. Ночью столбики термометра будут держаться от -4 до -16 градусов, днем – от -3 до -6 градусов. Южный и юго-западный ветра будут дуть со скоростью 5-14 метров в секунду.

В северных районах края местами пройдет небольшой снег. В Охотском районе существенных осадков не прогнозируется. Ночью воздух охладится от -9 до -15 градусов, днем согреется от -2 до +5 градусов. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

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