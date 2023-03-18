Спасатели из Магадана помогли упавшему на пол инвалиду-колясочнику Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Спасатели из Магадана помогли мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Инвалид-колясочник в своей квартире пытался пересесть в коляску, но упал. Обездвиженный он не мог встать, поэтому позвонил в службу спасения.

На место выехали сотрудники МЧС. Спасатели вошли внутрь и помогли мужчине сесть. Все это время он лежал на полу в ожидании помощи.

- Спасатели заменили мужчине аккумуляторные батареи в механической инвалидной коляске, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

После того, как сотрудники закончили работу, они решили помочь мужчине при выходе на улицу. Они расчистили подъезд к гаражу. Он был завален снегом.

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