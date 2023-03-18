Съемки фильма «Золото Умальты» пройдут в Хабаровском крае

Съемки фильма «Золото Умальты» стартуют в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Актеры и команда режиссеров фильма «Золото Умальты» собирается на съемки в Хабаровский край. Состав уже купил билеты и в скором времени прилетит в регион для продолжения работы. Об этом сообщил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, в своем телеграм-канале.

Вестерн «Золото Умальты» расскажет историю похищения десяти пудов металла с Амгуньского прииска. Этот случай действительно произошел более века назад. Жанром фильма станет вестерн. Фильм снимают как в Хабаровском крае, так и в Ленинградской области. Одна из сцен будущей киноленты будет сниматься в Карелии.

Режиссером фильма стал Андрей Богатырев. В картине снимаются Артем Ткаченко, Павел Деревянко, Михаил Горевой, Алексей Шевченко и другие. Задумка будущего сюжета начала воплощаться более полутора лет назад. Сейчас картина находится на этапе производства.

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