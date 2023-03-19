Нацпроекты по созданию комфортной городской среды реализуют в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае состоялось расширенное заседание правительства под председательством губернатора региона Михаила Дегтярева. Одной из главных тем на повестке стали нацпроекты, которые реализуются с целью создания комфортной городской среды.

- Мы комплексно подходим к решению поставленной задачи. В первую очередь, это работа по нацпроектам. Благодаря программе переселения ликвидируются аварийные здания, а на их месте появляются новые дома. С учетом плана работ в 2023 году около 3 820 человек улучшат жилищные условия. Из них 189 в Бикине, и в июле прошу им выдать ключи,- сказал Михаил Дегтярев.

Еще одно немаловажное направление в создании комфортной городской среды – благоустройство общественных пространств и дворов. По президентской дальневосточной единой субсидии в 2022 году было отремонтировано 160 дворов, а в этом году в Хабаровском крае в порядок приведут не меньше 80 территорий.

В регионе работают и над модернизацией коммунальной инфраструктуры. Для этого используются инфраструктурный бюджетный кредит и льготные займы Фонда национального благосостояния. К примеру, Бикин получил одобрение на федеральном уровне новой краевой программы. В рамках проекта семь коммунальных объектов системы водоснабжения перейдут в собственность края, чтобы над ними был обеспечен постоянный контроль.

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