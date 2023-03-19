«СКА-Хабаровск» проиграл «Родине» в Первой лиге Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

Встреча команд «СКА-Хабаровск» и московской «Родины» в рамках 23-го тура Первенства МЕЛБЕТ-Первой лиги по футболу сезона 2022/2023 годов закончилась разгромом наших спортсменов. Армейцы проиграли со счетом 0:2, пропусти один гол с пенальти от Ивана Тимошенко и еще один – от Даниила Мартового на 93-й минуте матча.

Встреча футболистов проходила на стадионе Академии ФК «Спартак» в Москве 18 марта. «Родина» выиграла третий матч, поднявшись на девятое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком. А вот для «СКА-Хабаровск» это уже третье поражение в серии. Армейцы сейчас занимают седьмое место с результатом 33 балла.

Напомним, что до встречи на поле с московской командой «СКА-Хабаровск» проиграл «всухую» еще два матча – калининградской «Балтике» и махачкалинскому «Динамо».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.