Два района Хабаровского края получили первые автолавки Фото: Александр Янышев
В Хабаровском крае реализуется проект «Автолавки в село», в рамках которого уже два района получили первые машины. Они будут доставлять продукты и предметы первой необходимости в отдаленные села и поселки Ульчского и Нанайского районов, где нет магазинов.
В Ульчский район автолавка поступила в конце января 2023 года. Машина совершила первый рейс в село Чильба. На маршруты в Нанайском районе фургон выйдет в ближайшее время.
– В Нанайском районе утверждены два маршрута. Они охватывают села Славянка, Малмыж, Гасси и Искра, где проживают около 220 человек, – рассказали в минпромторге Хабаровского края.
До конца марта 2023 года автолавки получат Верхнебуреинский и Вяземский районы. Это позволит закрыть потребность в магазинах для сел, общая численность населения которых превышает тысячу человек.
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