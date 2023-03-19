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НовостиПроисшествия19 марта 2023 4:48

Перевалит далеко за ноль: потепление заставит хабаровчан достать весеннюю одежду 20 марта

Морозы отступят из Хабаровского края 20 марта
Александра ЯВИЩЕНКО
Морозы отступят из Хабаровского края 20 марта

Морозы отступят из Хабаровского края 20 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-настоящему весенней будет погода в Хабаровске 20 марта. Только ночью температура будет отголосками напоминать о зиме. Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов. Днем потеплеет до 7-9 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. На понедельник синоптики не прогнозируют осадки.

Погода в Хабаровском крае 20 марта будет ветреной. Скорость порывов местами будет доходить до 14 метров в секунду. При этом на территории региона в понедельник осадки не ожидаются.

На юге края столбик термометра покажет от -3 до +2 ночью и от 7 до 12 градусов выше ноля днем. В центральной части региона морозы ночью будут доходить до -12, но днем потеплеет до 3-11 градусов. На севере температура ночью будет от -6 до -21, а днем от -10 до +7 градусов.

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