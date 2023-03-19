Морозы отступят из Хабаровского края 20 марта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По-настоящему весенней будет погода в Хабаровске 20 марта. Только ночью температура будет отголосками напоминать о зиме. Столбик термометра покажет от -1 до -3 градусов. Днем потеплеет до 7-9 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. На понедельник синоптики не прогнозируют осадки.

Погода в Хабаровском крае 20 марта будет ветреной. Скорость порывов местами будет доходить до 14 метров в секунду. При этом на территории региона в понедельник осадки не ожидаются.

На юге края столбик термометра покажет от -3 до +2 ночью и от 7 до 12 градусов выше ноля днем. В центральной части региона морозы ночью будут доходить до -12, но днем потеплеет до 3-11 градусов. На севере температура ночью будет от -6 до -21, а днем от -10 до +7 градусов.

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