В воде есть бактерии: поселок остался без водоснабжения из-за розлива реки в ЕАО

Угрозу заражения питьевой воды кишечной палочкой обнаружили в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ночью с 15 на 16 марта из-за разлива реки Карьер произошло подтопление скважины в поселке Ландако-Завод. Поверхностные воды попали в скважину, что привело к бактериальному заражению питьевой воды.

- Для предотвращения распространения кишечной инфекции предприятие ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» 17 марта прекратило подачу питьевой воды потребителям через систему централизованного водоснабжения и организовало ее подвоз населению. Приступили к запуску резервной скважины и провели внеплановую дезинфекцию, - рассказали в ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс».

18 марта были взяты пробы воды, чтобы определить эффективность проведенной дезинфекции. Сейчас ведутся работы, которые позволят предотвратить попадание поверхностных вод на территорию основной скважины.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.