Поиграем в классики? Хабаровчане прыжками добираются домой по «посыпанной» дороге

Дороги в Хабаровске превратились в шахматную доску Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Странным способом посыпают оледеневшие дороги в Хабаровске. Жильцы дома №1 по Мостовой прислали фото в редакцию «КП» - Хабаровск», показав, как во дворе борются с гололедом.

- На этой дороге зимой постоянно скользко. Несколько раз за зиму ее посыпали, но с каждым снегом она опять превращается в каток. Здесь хоть и небольшой, но очень крутой спуск, а пешеходной дорожки нет. Машины спускаются юзом, а наверх забираются через одного. Для пешеходов все еще печальней. Тротуара нет, нужно идти по скользкой проезжей части. Вот, посыпали, а что толку? Теперь нужно скакать через лед? – делится с «КП» - Хабаровск» местная жительница.

По словам хабаровчанки, проблема здесь не только в скользкой дороге. Территория около дома, вдоль Мостовой улицы и до самой Трехгорной почти не освещается.

- Ранним утром приходится идти на работу буквально на ощупь. Сейчас начало светлеть раньше, но все равно нужно решать эту проблему. Дети зимой в школу ходят по сумеркам и возвращаются по темноте. Пожилые вообще с трудом могут преодолеть эту «дистанцию с препятствиями», - добавила хабаровчанка.

С потеплением вопрос о скользких дорогах, конечно, решится сам собой. Местным жителям остается надеяться, что следующей зимой ситуация не повторится.

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