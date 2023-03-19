Занятия спортом станут доступней в Хабаровском крае

В ходе выездного расширенного заседания в Бикине был поднят вопрос о создании условий для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал инициативу повысить вовлеченность территорий региона в процесс повышения доступности адаптивного спорта.

- Сегодня мы говорим об условиях для наших жителей с ограниченными возможностями заниматься физкультурой и спортом. Это позволяет им не только укреплять здоровье, но и социально и психологически адаптироваться, - сказал Михаил Дегтярев.

С ноября 2020 года в крае действует Ресурсный центр сопровождения реабилитации и абилитации инвалидов. Также был создан Региональный центр тестирования по выполнению нормативов ГТО для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Особое внимание уделяется спортивно-адаптивной школе. В 2021-м здесь ввели ставки инструктора по адаптивной физкультуре, - рассказал глава региона.

За последние несколько лет вовлеченность в спорт людей увеличилась почти на 15 процентов: с 35 почти до 50 процентов. Сейчас занятия посещают 11,2 тысячи человек с ограниченными возможностями. При этом в удаленных районах края созданы недостаточные условия для занятий физкультурой. В качестве способа решения этой проблемы глава минспорта региона предложил предоставлять районам субсидии из краевого бюджета и ввести дополнительные ставки для специалистов спортивно-адаптивной школы.

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