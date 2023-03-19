Сергей Кравчук наградил «серебряных волонтеров» Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Глава краевой столицы Сергей Кравчук встретился с ветеранами-железнодорожниками во время рабочей поездки в микрорайон Хабаровск-2. Он наградил «серебряных волонтеров» благодарственными письмами «За участие и большой личный вклад в организацию помощи военнослужащим и мобилизованным, участвующим в СВО».

- Хочу поблагодарить вас за неравнодушие. Ветераны, общественные организации, бизнес-сообщество и предприятия города собирают средства для поддержки нашей армии. Мы видим, насколько сильно сплотились хабаровчане, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, в марте 2022 года волонтерский отряд «Серебро Амура ДВЖД» организовал две акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и российских воинов. 21 ноября в Доме культуры железнодорожников был организован сбор вязаных вещей для военнослужащим, а в феврале 2023 года – сбор денег для закупки оборудования и предметов первой необходимости для бойцов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.