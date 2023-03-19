День кыргызской культуры прошел в Хабаровске Фото: комитет по внутренней политике Правительства края

Праздник под названием «Ак Калпак» отметили хабаровчане. Впервые в городе прошел День кыргызской культуры. Мероприятие в честь события состоялось в Хабаровском государственном институте культуры. Гостям прочитали стихи, спели песни, станцевали и показали выступления по национальным видам спорта.

Участникам праздника рассказали о главном атрибуте мероприятия – головном уборе кыргызских мужчин – Ак Калпаке. По нему можно узнать возраст человека. Если цвет окантовки и отворот зеленые, значит, владельцу больше 12 лет. По достижению 24 лет цвет меняют на голубой. В 36 лет кант делают коричневым, а в 48 – бежевым. В 60 лет надевают Ак Калпаке с черным кантом.

- Ак Калпак – это наш символ, который с нами тысячелетиями. Я горд, что ношу этот головной убор, – сказал Кадырбек Мырзабаев, почетный консул Киргизской Республики в Хабаровске.

Гостей угостили блюдами национальной кыргызской кухни – пловом, лепешками, хворостом, боорсоки, оромо и другими. В конце праздника на сцену вынесли торт с изображением Ак Калпака.

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