Наглость – второе счастье: автомобилисты оккупировали автобусную остановку в Хабаровске

Водители бросают машины на остановках в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Согласно правилам дорожного движения, парковка автомобилей в пределах 15 метров до и после знака остановки автобусов запрещена. В качестве исключения водители могут ненадолго остановиться, чтобы подобрать или высадить пассажира. Но для некоторых хабаровчан, видимо, правила не писаны.

Остановка «Госбанк» в центре города стала будто бы местом притяжения для нарушителей. Одни водители оставляют машины посреди проезжей части и уходят по своим делам, другие паркуются прямо под знаком и стоят по 10 минут, мешая движению общественного транспорта и других авто. Из-за таких горе-шоферов автобусы не могут подъехать к остановке и людям приходится выходить чуть ли не на середину дороги, чтобы сесть в маршрутку.

Водители используют остановку «Госбанк» как место для парковки Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Между тем, водителей не сильно пугает перспектива получить штраф за нарушение правил парковки. Возможно, дело в относительно маленькой сумме, которую придется выложить. Стоянка в неположенном месте «будет стоить» до двух тысяч рублей. А возможно, нарушителями движет чувство безнаказанности, так как раньше подобные выходки сходили им с рук.

Некоторые авто стоят на остановке по 10-15 минут, перекрывая дорогу автобусам Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

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