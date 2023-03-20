Хабаровск получил больше 20 дипломов в конкурсе «Город, где хочется жить» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск принимал участие в конкурсе «Город, где хочется жить». Краевую столицу оценивали по десяткам критериев. В составе жюри были специалисты разных отраслей и даже из других стран. По итогам конкурса Хабаровск получил больше 20 дипломов.

- Наш город знают, наши практики берут на заметку другие населенные пункты. Над оценкой проектов работала высококвалифицированная комиссия жюри. Многие готовы приехать на День рождения краевой столицы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Дипломы были вручены за развитие территориального общественного самоуправления, организацию порядка на улицах города народной дружиной «Вектор», за проведение проекта «Улицы читающих людей» в библиотеках города. Это только малая часть заслуг и достижений, которые были высоко оценены экспертами.

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