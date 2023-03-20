Набор ординаторов вырастет в Хабаровском крае за счет грантов Фото: минздрав Хабаровского края

С 2022 года научные и образовательные организации региона получают гранты от правительства Хабаровского края на подготовку научно-педагогических кадров по программам аспирантуры. Финансирование получают и направления здравоохранения для обучения кадров высшей квалификации по программам ординатуры, которые в будущем станут врачами узких профилей.

Субсидии помогают закрепить молодых ученых, педагогов и врачей в регионе. Аспиранты после защиты диссертации обязаны устроиться в вуз и отработать там не меньше трех лет. В 2022 году на программу аспирантуры поступили четыре специалиста из ДВГМУ и два врача из Институа повышения квалификации специалистов здравоохранения.

- Молодежь поможет вовремя обновлять кадровый состав вуза. Это большое подспорье для нашего университета. Для аспирантов это возможность связать карьеру с научно-педагогической работой, не прекращая практику. В 2023 году мы рассчитываем добрать еще не меньше шести аспирантов, - сказал Константин Жмеренецкий, ректор ДВГМУ.

Кроме аспирантов субсидии на обучения получают и ординаторы, которые после учебы должны пойти работать в медицинские учреждения Хабаровского края. В 2022 году в регионе набрали по параграмме восемь ординаторов. В этом году планируется набор еще 30 человек.

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