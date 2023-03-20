Спрос на работников сферы ЖКХ вырос в Хабаровском крае на 25 процентов Фото: Администрация Хабаровска

О ситуации на краевом рынке труда в сфере ЖКХ рассказали аналитике сервиса hh.ru. В сравнении с показателями марта 2022 года, в 2023-м спрос на работников в этой отрасли вырос на 25 процентов. Больше всего вакансий пришлось на сферу благоустройства, уборки территорий и зданий.

Самыми востребованными сотрудниками у работодателей стали менеджеры по работе с клиентами, сантехники, инженеры-сметчики и проектировщики, водители и монтажники. В среднем на одну вакансию откликаются до двух человек – в три раза ниже нормы.

Работодатели чаще хотят видеть опытных соискателей со стажем от трех лет. Многие предлагают кандидатам частичную занятость, сменный график или вахтовый метод работы. Диапазон зарплат составляет 41,6 – 92 тысячи рублей.

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