Движение большегрузов ограничат в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае с 5 апреля запретят езду большегрузов на дорогах региона. Приказ опубликовало министерство транспорта и дорожного хозяйства. Ограничение вводится с 5 апреля по 4 мая и касается автомобилей массой больше шести тонн. Движение для них запрещено по дорогам в Бикинском и Вяземском районах.

С 13 апреля до 12 мая ограничения распространяются на Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Верхнебуреинский районы и район имени Лазо.

С 29 апреля по 28 мая движение запретят в Советско-Гаванском и Ванинском районах и на дорогах района имени Полины Осипенко.

С 5 мая по 3 июня запрет действует в Николаевском и Ульчском районах, с 22 мая по 20 июня - в Охотском и Аяно-Майском.

Запрет введен из-за того, что в этот период обычно переувлажняется почва, и несущая способность дорог снижается. Для тех, кому необходимо будет проехать по закрытым участкам, нужно будет оформить специальное разрешение.

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