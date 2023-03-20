Автобус наехал на пешехода в Комсомольске-на-Амуре

Автобус наехал на пешехода в Комсомольска-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольске-на-Амуре произошла авария, в которой тяжелые травмы получил мужчина. Пешехода сбил маршрутный автобус №24. О произошедшем рассказали в Госавтоинспекции города.

- 20 марта около 13:20 в районе дома 26 корпус 4 улицы Калинина водитель автобуса Hyundai Aero City при начале движения от остановочного кармана не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, который во время посадки в автобус упал под колеса, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Пострадавшему - 42 года. Он получил серьезные травмы. О точном состоянии мужчины пока не сообщается.

Сейчас на месте работает полиция. Сотрудники выясняют обстоятельства аварии.

А между тем специалисты обращаются к воителям и пешеходам. Тем, кто находится за рулем, они напоминают о внимательности перед началом движения. А тех, кто передвигается по городу на общественном транспорте, предупреждают: на улице все еще скользко. Поэтому не стоит спешить при посадке в автобус и переходе проезжей части.

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