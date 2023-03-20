За организации казино ужесточили приговор жителям Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магаданской области прокуратура добилась ужесточения срока для организаторов нелегального казино. Сотрудники надзорного органа подали апелляцию, и суд встал на их сторону.
Казино преступники организовали в феврале 2018 года. Они сняли в городе помещение, в котором установили игровое оборудование. Чтобы сделать вид, что их деятельность законна, они законспирировали его под пункт приема ставок АО «СпортБет». В итоге за все время, пока об этом не узнали правоохранители, им удалось заработать больше девяти миллионов рублей
- В зависимости от роли каждого суд назначил осужденным наказание в виде трех, 2,5 и двух лет лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
Однако государственный обвинитель с решением не согласился и обжаловал приговор. Судебная коллегия согласилась с апелляцией и ужесточила наказание организаторам нелегального казино.
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