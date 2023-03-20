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НовостиОбщество20 марта 2023 10:30

За организации казино ужесточили приговор жителям Магаданской области

Изначально им назначили условный срок
Василина ВАСИЛЬЕВА
За организации казино ужесточили приговор жителям Магаданской области

За организации казино ужесточили приговор жителям Магаданской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области прокуратура добилась ужесточения срока для организаторов нелегального казино. Сотрудники надзорного органа подали апелляцию, и суд встал на их сторону.

Казино преступники организовали в феврале 2018 года. Они сняли в городе помещение, в котором установили игровое оборудование. Чтобы сделать вид, что их деятельность законна, они законспирировали его под пункт приема ставок АО «СпортБет». В итоге за все время, пока об этом не узнали правоохранители, им удалось заработать больше девяти миллионов рублей

- В зависимости от роли каждого суд назначил осужденным наказание в виде трех, 2,5 и двух лет лишения свободы условно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Однако государственный обвинитель с решением не согласился и обжаловал приговор. Судебная коллегия согласилась с апелляцией и ужесточила наказание организаторам нелегального казино.

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