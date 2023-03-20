Прием заявок на конкурс по предоставлению грантов СОНКО продлили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Жители Хабаровска еще могут подать заяви на предоставление грантов СОНКО. Администрация города продлила прием заявок до 24 марта. Общая сумма гратов – почти 4,6 миллиона рублей. На одну социально ориентированную некоммерческую организацию можно получить не более полумиллиона.

Реализовать проект нужно до 31 декабря. Получить деньги можно на разные цели: профилактику социального сиротства, поддержку и защиту материнства, отцовства и детства, улучшение жизни пожилых, адаптация инвалидов и их семей, развитие межнационального сотрудничества, благотворительность, патриотическое воспитание и многое другое.

Заявления можно подать в 217 кабинет по улице Ленинградской, 30. Документы принимаются в рабочее время с 9 до 18 часов как в бумажном, так и в электронном варианте. Перерыв – с 13 до 14 часов. Отправить заявки можно по почте в сектор общественных проектов управления по связям с общественностью и работе с молодежью по этому же адресу. Почтовый индекс: 680017. Электронная почта: Khomutovaed @khv27.ru, Danilishinaov@khv27.ru.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:

- Елена Дмитриевна Хомутова, заведующая сектором общественных проектов, телефон 40-91-42;

- Ольга Валерьевна Данилишина, главный специалист сектора, телефон 40-91-52.

Результаты конкурса опубликуют на сайте администрации Хабаровска не позднее двух недель после определения получателя гранта.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.