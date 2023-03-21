Тотальное утепление: камеры наблюдения помогли раскрыть кражу курток в Биробиджане

Женщина украла три куртки из торгового центра в Биробиджане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники магазина одежды в одном из торговых центров Биробиджана сообщили в полицию о краже трех курток. Правоохранители приехали на место преступления и изучили записи камер наблюдения. Долго искать вора не пришлось. Момент кражи попал на видео, поэтому полиция быстро вычислила виновника.

Подозреваемой оказалась 46-летняя жительница Биробиджана. У нее уже было несколько судимостей за похожие преступления. Представители правопорядка задержали женщину.

- Биробиджанка призналась в краже. Она продала украденную одежду, получив за нее меньше пяти тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Полиция завела дело по статье «Кража». Максимальное наказание, которое может получить подозреваемая, - лишение свободы на срок до двух лет.

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