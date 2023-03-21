Снайперы Восточного военного округа провели учения под Хабаровском Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) отработали навыки стрельбы из снайперских винтовок ВСС «Винторез», СВД и СВК. Они поупражнялись в поражении мишеней, которые имитировали силы условного противника.

- В ходе учений много внимания уделили разведке. Отработали вопросы обнаружения целей и расчета дальности их расположения. Также выполнили стрельбы из снайперских винтовок при разных условиях местности, в дневное и ночное время, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Снайперы смогли отработать навыки скрытного перемещения, маскировки при помощи своего обмундирования и подручных средств. Военнослужащие попрактиковались в выборе и обустройстве огневой позиции, использовании оборудования для наблюдения и прицеливания, корректировки огня.

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