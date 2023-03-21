В хабаровском роддоме №1 тестируют новую методику определения группы крови Фото: минздрав Хабаровского края
В лаборатории акушерского стационара роддома №1 в Хабаровске появилось новое оборудование. Благодаря этому в медучреждении внедряют гелевую методику определения групп крови - DG spin. Она придет на смену менее точным исследованиям на основе желатиновых тестов.
- Новое оборудование было закуплено за счет средств родильного дома. Теперь время анализа сократиться в несколько раз, - рассказали в минздраве Хабаровского края.
Новый аппарат позволит проводить иммунологические исследования, которые покажут резус-конфликт матери и плода. Благодаря ему можно будет определить, нужно ли делать беременным инъекции иммуноглобулина. Также анализ будут делать при подготовке пациентов к переливанию крови, при рождении детей с гемолитической болезнью и в некоторых других случаях.
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