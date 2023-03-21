«ХабДорРемСтрой» отремонтирует тротуары и лестницы в Хабаровске в 2023 году
Фото: Администрация Хабаровска
14 марта стали известны результаты аукциона на выполнение работ по ремонту тротуаров и лестничных спусков в Хабаровске. Победителем стала компания «ХабДорРемСтрой».
- Управлению дорог и внешнего благоустройства необходимо следить за качеством работ. Главное, чтобы всем гражданам было удобно передвигаться по городу, в том числе пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
В администрации краевой столицы рассказали, какие участки будут отремонтированы в рамках соглашения с подрядчиком:
- тротуар на пересечении Запарина и переулка Гражданского (в районе дома №1 на Запарина);
- тротуар от остановки «Академия физической культуры» до дома №3 по Амурскому бульвару;
- тротуар по Муравьева-Амурского около пешеходных переходов в районе дома №8, через Шеронова и Волочаевскую;
- лестница около дома №150 по Волочаевской;
- лестница около дома №20 по Шевченко;
- тротуар у дома №50 по Калинина;
- тротуар около дома №25 по Дикопольцева;
- лестницы около дома №153 на Волочаевской;
- спуск на пересечении Истомина с Амурским бульваром;
- лестницы в районе домов №№ 36 и 46 по Тургенева;
- тротуар и лестница около «Хабаровского центра хореографического искусства» на Калинина, 55;
- лестница по Гоголя, спуск от остановки «Площадь Ленина»;
- спуск в районе дома №50 по Пушкина;
- тротуар вдоль Муравьева-Амурского от Тургенева до Комсомольской по нечетной стороне.
Общая стоимость работ составит 11,6 миллиона рублей.
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