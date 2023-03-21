Резидентам ТОР представили меры поддержки в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Круглый стол состоялся в минэкономразвития Хабаровского края при участии резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Им представили меры государственной поддержки: инструменты льготного кредитования, инфраструктурная и нефинансовые меры поддержки.

- Условия работы для инвесторов на территории ДФО самые выгодные. Таких больше нигде нет в России. В Хабаровском крае формируется благоприятный инвестиционный климат. Но важны обратная связь и мнение инвесторов о том, насколько востребованы меры поддержки и что требуется усовершенствовать, - сказала Валентина Филоненко, первый замминистра экономического развития Хабаровского края.

На встрече предприниматели отметили необходимость развития и расширения электронных сервисов, некоторых мер финансовой поддержки. Инвесторы могут поделиться своим мнением, отправив письмо на почту econ@adm.khv.ru. Все предложения и замечания будут учтены в работе, а при необходимости могут быть направлены в федеральные органы власти.

Напомним, в регионе реализуется 77 мероприятий по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР на сумму 10 миллиардов рублей. Уже готово 48 объектов и освоено 8,3 миллиарда.

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