Резидентам ТОР представили меры поддержки в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Круглый стол состоялся в минэкономразвития Хабаровского края при участии резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Им представили меры государственной поддержки: инструменты льготного кредитования, инфраструктурная и нефинансовые меры поддержки.
- Условия работы для инвесторов на территории ДФО самые выгодные. Таких больше нигде нет в России. В Хабаровском крае формируется благоприятный инвестиционный климат. Но важны обратная связь и мнение инвесторов о том, насколько востребованы меры поддержки и что требуется усовершенствовать, - сказала Валентина Филоненко, первый замминистра экономического развития Хабаровского края.
На встрече предприниматели отметили необходимость развития и расширения электронных сервисов, некоторых мер финансовой поддержки. Инвесторы могут поделиться своим мнением, отправив письмо на почту econ@adm.khv.ru. Все предложения и замечания будут учтены в работе, а при необходимости могут быть направлены в федеральные органы власти.
Напомним, в регионе реализуется 77 мероприятий по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР на сумму 10 миллиардов рублей. Уже готово 48 объектов и освоено 8,3 миллиарда.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru